شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» توضح حقيقة ظهور الحوت الأزرق قرابة شواطئ مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، ظهور حيتان قرابة شواطئ مرسى مطروح.

أضاف «سالم»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، السبت، أنه تم التأكد من أشخاص في مطروح عن صحة الفيديوهات التي تظهر على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص صوت الحيتان، وكانت الإجابة أن هذا ليس له أي أساس من الصحة.

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تابع: «الحيتان ليس لها أصوات عالية كما كان في الفيديوهات المنتشرة، وأصوات الحيتان تكون منخفضة».

وأشار إلى أن هناك ظاهرة منذ عدة سنوات في العالم وهى ظهور أصوات غريبة على الشواطئ كما ظهر في الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل في الأيام السابقة.

وأوضح رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة أن الأصوات التي ظهرت في الفيديوهات المنتشرة ربما تكون «مفبركة وليس لها صحة في الواقع».