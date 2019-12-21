شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الإسلام جاء ليُصلح الكون والعلاقات بين الناس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الإسلام منذ أن وُجد قبل 14 قرنًا، استوعب البيئة المحيطة والظروف ولم يتأثر بها، لافتًا إلى أن الدين الإسلامي جاء ليُصلح الكون والظروف والعلاقات بين الناس.
أضاف «الجندى»، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، السبت: «من خصال المسلم الحميدة مهما كانت ظروفه أنه لا يتأثر بالتهديد أو التحديات أو الفقر أو الغنى أو المرض، طباع المسلمين ثابتة، وفق التعليمات التي جاءت في كتاب الله تعالى».
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