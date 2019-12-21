شكرا لقرائتكم خبر عن زياد عقل: ليبيا تشهد تحوّلًا من التسوية السياسية إلى الحسم العسكري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور زياد عقل، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن ليبيا تعيش مرحلة تحول من التسوية السياسية بين الفاعلين في الداخل الليبي إلى فكرة الحسم العسكري والتي باتت الأقرب للتنفيذ.

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أضاف «عقل» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، السبت، أن المبادرات الدولية في ليبيا تشهد فشلا متكررا منذ عام 2015 حتى الآن.

وأكد «عقل» أن استمرار المعارك حول طرابلس تتنافى مع فكرة التفاوض والحوار والتسوية السياسية، مشيرًا إلى أن تركيا لها عدد من المصالح داخل المشهد الليبي واستمرار الصراع جزء من تحقيق مصالحها، لأنها تريد أن يكون لها يد في في الداخل الليبي، من خلال حلفائها فايز السراج والميليشيات في مصراتة.

وأردف قائلًا: «إن تركيا تراهن على فكرة التيارات الإسلامية في العالم العربي ولا تستطيع رؤية أن هذا الرهان بات خاسرا»، معتبرًا أن الموازين العسكرية في ليبيا متكافئة بين الطرفين شرقا وغربا، وهذا يعني استمرار المعارك وتراجع القوى الدولية والإقليمية عن التدخل لوجود حالة عديم اليقين لديهم بشأن مستقبل الصراع.