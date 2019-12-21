شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبوحامد: الحوافز الإيجابية لـ«الأسر الملتزمة» حلّ فعّال لمشكلة الزيادة السكانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد أبوحامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن اللجنة لم يُحَل لها أي مشروع قانون مرتبط بقضية الزيادة السكانية حتى الآن.

أضاف النائب، في لقائه مع برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، السبت، أنه خلال دور الانعقاد الرابع، تقدم بعض النواب بمقترحات لبعض القوانين الخاصة بالمشكلة السكانية، مشيرا إلى أن فلسفة القوانين كانت تنص على حرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم جزئيا أو كليا.

Advertisements

وأشار إلى أن رأي وزارة العدل في هذه القوانين أنها ستواجه إشكاليات دستورية، لأنه طبقا للدستور فإن الدولة تقدم الدعم للمستحقين ولا يجوز حرمان مواطن من الواجبات الدستورية على الدولة للمواطن.

وأكد النائب أن حرمان الطفل من حقه في التعليم سيترتب عليه زيادة نسب عمالة الأطفال وزواج القاصرات والأمية، إضافة إلى تقليل قيم الولاء والانتماء تجاه الوطن، لحرمانه من حقوقه.

وأردف أن الحل الأكثر فاعلية وقابلية في التطبيق هو اللجوء إلى فكرة الحوافز الإيجابية من خلال منح الأسر الملتزمة امتيازات أكثر من الأسر غير الملتزمة.