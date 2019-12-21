شكرا لقرائتكم خبر عن منظمات محلية وعربية تدعو لمساندة «التعاون الإسلامي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا عدد من المنظمات المحلية والعربية إلى عقد منتدى إسلامي يجمع على نطاق واسع قوى مدنية وإسلامية بارزة للتأكيد على مرجعية منظمة التعاون الاسلامي، باعتباره الكيان الجامع الذي يمثل كل الدول بالتساوي في الحقوق والواجبات والأهداف.

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من جهته، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إنه تأكيدا لدور منظمات المجتمع المدني عبر ابداء رأيها ومواقفها وجهودها فيما تشهده منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي من تحركات ترمي إلى تقسيمه وتدمير ما تبقى من مؤسساته الجامعة وقد اتخذت هذه المحاولات أشكالا متعددة آخرها محاولة انشاء كيانات سياسية وإسلامية تخدم اجندات لصالح دول بعينها مما يزيد الانقسام والتشرذم، وقد برزت مظاهر ذلك في اعلان عن تجمع سياسي جديد تم فيه تجاهل دول إسلامية رئيسية ومنظمات أصيلة ووازنة ومؤسسات عريقة وهذا دعانا إلى التحرك بصفتنا منظمات مجتمع مدني حريصة على تمثيل جميع مكونات العرب والمسلمين في إطار كل الكيانات السياسية الجامعة إلى الدعوة لهذا المنتدى.

وأكد «العرابي» أنه لكل هذا تم الدعوة إلى منتدى إسلامي يجمع القوى المدنية والإسلامية البارزة للتأكيد على مرجعية منظمة التعاون الاسلامي الكيان الجامع لكل الدول.

فيما قال الدكتور زين السادات، رئيس مجلس التضامن المصري العربي الأفريقي، إن المنتدى الذي يحمل عنوان دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الاسلامي وحفظ مكانة مؤسساته سيتم عقده.