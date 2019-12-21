شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية يبحث التعاون مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء محمد الشريف، محافظ اﻹسكندرية، السبت، مع رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية فرع الإسكندرية، المهندس أيمن بدوي، سبل دعم وتنمية علاقات التعاون بين الجانبين.

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أكد «الشريف»، خلال اللقاء، حرص المحافظة على تقديم كامل الدعم للأنشطة وجميع المشروعات التي تقوم بها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالإسكندرية، بما يعود بالنفع على المواطن السكندري.

وأوضح أنه في حال وجود أي ملاحظات أو معوقات تواجه الغرفة سيتم العمل على حلها بالتنسيق مع الغرفة ووفقا للضوابط والقوانين المنظمة لذلك.

حضر اللقاء اللواء حمدي الحشاش، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة التنفيذية بالغرفة: منير شحفي، والدكتور عصام قاسم، ومهيب زكي.