شكرا لقرائتكم خبر عن بدءًا من 50 جنيهًا للمتر.. «الجيزة» تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بمركز أطفيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة الجيزة، السبت، أسعار التصالح في مخالفات البناء بمركز ومدينة أطفيح، حيث حددت القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة أطفيح للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعية، في حال وجود أنشطة صناعية، وذلك وفقًا لما حددته اللجنة المُشكّلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

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أصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة «أطفيح» والوحدة المحلية بـ«صول» والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالقبابات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بـ«منيل سلطان» والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالكداية، للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترًا، وبعرض من 9 إلى 12 مترًا، وبعرض من 6 إلى 9 أمتار، وبعرض أقل من 6 أمتار.

جاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 50 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكنى هي 135 جنيهًا، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 70 جنيهًا، وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 170 جنيهًا، و100 للمتر التجاري في أقل قيمة، و270 لأعلى قيمة، و60 جنيهًا للمتر الخدمي كأقل قيمة، وأعلى قيمة 160 جنيهًا للمتر.

وتواصل محافظة الجيزة تلقي طلبات المواطنين الراغبين في التصالح ببعض مخالفات البناء، وفقًا للقانون، وذلك حتى انتهاء الموعد المحدد.