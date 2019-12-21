وكيل «صحة الشرقية» يفاجئ مركز طب الأسرة في شبرا النخلة (تفاصيل)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، السبت، بالمرور المفاجئ على مركز طب الأسرة بشبرا النخلة، التابع للإدارة الصحية ببلبيس، لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى بالمركز.
واطمأن وكيل وزارة الصحة على المرضى بوحدة الغسيل الكلوي الموجودة بالمركز والخدمة الطبية المقدمة لهم، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
وتبين عدم تواجد 2 من الأطباء بالمركز ووحدة الغسيل الكلوي أثناء فترة النوبتجية، وكلف وكيل الوزارة، مديرة الإدارة الصحية باستدعاء الطبيبين والتحقيق معهما وموافاته بنتيجة التحقيق.
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