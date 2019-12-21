شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة هندسية توصي بإزالة 11 طابقًا من عقار الورديان المائل بـ«غرب الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر حى غرب الإسكندرية، مساء السبت، بيانا عاجلا بشأن عقار الورديان المائل لتوضيح الموقف النهائى للعقار بعد إخلائه من السكان، أكتوبر الماضى.

كان ميل مفاجئ وقع بعقار مخالف مكون من أرضي و17 طابقًا ومأهول بالسكان بشارع الشيخ طموم بمنطقة الورديان، 30 أكتوبر الماضي، دون وقوع إصابات.

وأجرت لجنة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، السبت، رصدًا لموقع ثابت بعقار الورديان المائل باستخدام جهاز الرصد المساحي لمتابعة ميل العقار والحالة الفنية له.

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وقال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب، إن أعمال الرصد مستمرة لمدة أسبوعين متتالين من تاريخه، لتحدد اللجنة الهندسية تقريرها النهائي بشأن موعد عودة سكان العقار والعقارات المحيطة.

ووفقا للبيان الصادر عن حي غرب، أصدرت الجنة الهندسية المُشكّلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في تقريرها الفني، 3 توصيات جرى تنفيذها بالكامل منذ بداية الأزمة حتى الآن.

وأوصت اللجنة بتخفيف أحمال العقار بإزالة 11 طابقا علويا، ليصبح المبنى مكونًا من أرضي و7 طوابق علوية فقط بدلًا من 18 طابقا، وهو ما جرى تنفيذه.

وتضمنت التوصيات إجراء أعمال رصد مساحي دقيق للعقار باستخدام محطة أرصاد متكاملة «Total Station» وبدقة لا تزيد على 1مم ولمدة لا تقل عن ستة أشهر بعد الانتهاء من تنفيذ أعمال الإزالة للتأكد من ثبات حالة العقار.

كما اشتملت قرارات اللجنة الهندسية على إجراء أعمال الكشف على شبكات التغذية بالمياه وشبكات الصرف الصحي في محيط العقار وإصلاح أو استبدال ما يلزم.

عقار الورديان المائل بالإسكندرية