شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تكشف مخالفات بالجملة في 4 إدارات (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، إن المديرية بالتعاون مع إدارات الرقابة التموينية بـ4 إدارات شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية والأسواق والبدالين التموينيين لضبط المنظومة وإحكام الرقابة على الأسعار.

وأشار إلى أن الحملات تمكنت من ضبط مخالفات بالجملة، وحررت على إثرها 155 محضرا شملت 4 إدارات، هي وسط بواقع 30 محضرًا، والعامرية بواقع 33، والمنتزه بواقع 58، وشرق بواقع 34، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانوينة حيال المخالفين.

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وأوضح «سعدالله»، في تصريحات صحفية، السبت، أنه في إدارة تموين المنتزه، تم تحرير 58 محضرًا، تنوعت ما بين محاضر كشفت توقف 10 مخابز بلدية للتوفف عن العمل دون إذن مسبق من التموين، و10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضري عدم نظافة أدوات العجين لمخبزين، و15 محضر عدم حمل شهادة صحية، و14 محضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر إدارة مخابز أفرنجية دون ترخيص، ومحضري بيع سجائر بسعر أزيد.

وأشار إلى أنه في إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 34 محضرا تنوعت ما بين محضر تجميع 2 شيكارة دقيق مدعم بأحد المخابز الحرة، و11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضري عدم وجود سجل التفتيش لمخبزين بلديين، ومحضري عدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل، والبيانات لمخبزين بلديين، و5 محاضر عدم وجود شهادات صحية، و9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار للسلع الغذائية بالأسواق.

وفى إدارة تموين وسط، أسفرت عن تحرير 30 محضرا ما بين 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن ومحضر عدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز البلدية، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم إعلان عن الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق، كما تم سحب عدد 10 عينات دقيق بلدى، وعدد 8 عينات قمح، و2 عينة ردة ناعمة لتحليلها في المعامل المركزية لثبات صلاحيتها.

وفى إدارة تموين العامرية، أسفرت الحملة عن تحرير 33 محضرا، تنوعت ما بين تحرير محضر لأحد المخابز البلدية بتجميع 27 بطاقة تموينية بالمخبز، و6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضري عدم وجود سجل التفتيش لمخابز بلدية، و8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و12 محضر عدم إعلان الأسعار على السلع الغذائية بالأسواق.