شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: العلماء الحقيقيون دعاة بناء وتعمير لا هدم أو تخريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن العلماء الحقيقيين دعاة بناء لا هدم، وتعمير لا تخريب، وإن العلم الحقيقي هو الذي يهذّب خُلُق صاحبه ويقوي صلته بالله تعالى ويدعم نفعه الإنسانية، والعلم الحقيقي النافع يشمل كل ما ينفع الناس في شؤون دينهم ودنياهم.

وأضاف وزير الأوقاف، في بيان، اليوم السبت، أن الإسلام اهتم بتحصيل العلم ورفع من قدر العلماء وبالعلم تُبنى الأمم وتستصلح الأراضي وتعظم السلالات وتدار التجارات وتطور الصناعات وتعالج الآفات وتستخرج المعادن.

وتابع أن العلم الحقيقي يهذّب خلق صاحبه ويزيد من عزة نفسه واحترامه لذاته، وأن الأمة الرشيدة لا يمكن أن تكون معتدية، فلا تغزو الناس بسلاحها، إنما بمنتجاتها وثقافتها وأطبائها الماهرين ومهندسيها المتقنين وصناعها وحرفييها الماهرين.