شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا بدوي تناشد المسؤولين التواصل مع المواطنين منعًا للشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الإعلامية رانيا بدوي الآباء بضرورة منح الأطفال فرصة للسؤال عن كل شيء مهما كان مبالغًا فيه أو محرجًا، مؤكدة أنه يجب على الآباء محاولة الإجابة بطريقة يستوعبها عقل الطفل حسب سنه، واحترام ذكائه وعدم التهرب من الإجابة.

وحذرت «بدوي»، خلال تقديم برنامج «كلام رنوووش»، المعروض على صفحتها الرسمية على «اليوتيوب والفيس بوك»، من خطورة تعنيف الأطفال أو المصادرة على أسئلتهم بقول «عيب أو حرام» والأخطر من ذلك هو أن يستهزء الآباء بسؤال الطفل أو التقليل منه، لأن هذا الأسلوب يدفع الطفل للبحث عن الإجابة بطرق أخرى قد لا تكون صحيحة، منوهة إلى أن هذه الطريقة تؤثر في تكوين شخصية الطفل، حيث ينشأ ضعيفًا ومهزوزًا ويخشى أن يسأل.

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وأكدت أن كثرة الجدل والسؤال والإلحاح فيه ينمي عقل الطفل ويجعله قادرا على التمييز بين المعلومات التي يتلقاها عندما يكبر، سواء من محيطه أو السوشيال ميديا، تجعله لديه القدرة على فرزها جيدًا، مما يجعله غير قابل لتصديق أي شائعة أو التجاوب مع أي خرافة ويحميه كذلك من التبعية والاقتياد خلف أي فرد أو جماعة.

وانتقدت «بدوي» أساليب التدريس القائمة على عدم مناقشة المعلم أو عدم جداله، وكذلك أساليب بعض الآباء في التربية التي تقوم على السمع والطاعة، لأن وقتها لا يجب أن يشكو الآباء أو المجتمع من كون ابنهما الشاب قد أصبح تابعًا لأحد أو لجماعات محظورة أو منقاد خلف صديق سيئ السمعة.

وعلى صعيد آخر، وجهت الإعلامية حديثها للمسؤولين في الحكومة، مطالبة إياهم بضرورة الرد على أسئلة المواطنين سريعًا ودون تردد درءًا للشائعات، مشيرة إلى أن أي مساحة تتركها الدولة دون أن ترد فيها على أسئلة الناس يدخل آخرون فورًا لملء هذا الفراغ، وهنا تكمن الخطورة لأننا لا يمكن أن نتوقع كيف سيملء هؤلاء هذا الفراغ وما نوع المعلومات التي سيتم بثها وإقناع الناس بها، مما يشكل خطورة على المواطن نفسه وعلى الوطن ككل.