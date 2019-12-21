شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف ينتظرون تعامد الشمس على «قدس الأقداس» في الكرنك الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مدير إدارة التنمية السياحية بمبنى الديوان العام لمحافظة الأقصر، حسن الجيلاني، إن الآلاف من السائحين والمصريين ينتظرون، الأحد، فعاليات احتفالية تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك.

Advertisements

أضاف «الجيلاني»، في تصريحات، السبت، أن المحافظة تحتفل سنوياً بتعامد الشمس على مقصورة «قدس الأقداس» بالكرنك، حيث تفتتح المعابد مجاناً لحضور الحدث الفلكي الأهم في الأقصر، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يشارك في الاحتفالية المحافظ المستشار مصطفى ألهم، ونواب المحافظ وقيادات المحافظة واللواء أيمن راضي، مدير الأمن والقيادات الأمنية.

من جهته، قال الطيب غريب، مدير معابد الكرنك، إن المحافظة تحتفل، فجر الأحد، بأحد أهم الأحداث الفلكية في مصر والعالم أجمع، والذى يتم خلاله تعامد قرص الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد آمون رع بالكرنك، وذلك إعلاناً بالانتقال الشتوى رسمياً، حيث يعد معبد آمون رع أحد أكبر معابد الكرنك، أقامه المهندسون المصريون القدماء بمشهد بديع وسحر خاص على محور شمسي يتوافق مع الانتقال الشتوي، مما يعتبر إبداعا فلكيا هندسيا معماريا تاريخيا بأرض الأقصر.

وأوضح أن تلك الظاهرة سيتمكن من خلالها الزوار من السائحين من رؤية قرص الشمس وأشعتها التي تنتشر في جميع أرجاء معبد الأقصر، ورؤية قرص الشمس وهو يتوسط البوابة الشرقية، التي تقع على المحور الرئيسي له، ويمثل أقصى الجنوب الشرقي للأفق تشرق منه الشمس، ويحدد فلكياً بيوم الحلول الشتوى، وعقب ذلك ستكون الشمس عمودية على الأماكن المقدسة بالكرنك (الفناء المفتوح، صالة الأعمدة، وقدس أقداس الإله آمون)، وتنتشر بداخلها عند منتصف النهار للفعاليات التي تحظى باهتمام خاص من قبل السائحين المصريين والأجانب، لكونها نمطًا سياحيًا جديدًا يمثل وسيلة جذب مهمة في الأقصر.