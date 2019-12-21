شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يناقش «استغلال أموال الوقف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها القادمة، مناقشة مشروع تعديلات قانون هيئة الأوقاف، المقدم من الحكومة، بمشاركة لجان الزراعة والرى والإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة، تمهيدًا للانتهاء منه وعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه، نهاية يناير المقبل.

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وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن معظم لجان البرلمان وممثلى الحكومة يشاركون في إعادة صياغة مشروع القانون، والذى يهدف للحفاظ على ممتلكات الهيئة غير المستغلة، دون الإضرار بمصلحة الواقفين، موضحاً أن الجميع يسعى للوصول إلى أفضل الطرق لاستغلال أموال الوقف بشكل قانونى، خاصة أن معظم هيئات الدولة ومؤسساتها على علاقة بأموال الوقف، مشيراً إلى أن اللجنة تستمع خلال الجلسات المقبلة لمقترحات أعضاء اللجان المختلفة، وممثلى الحكومة.

وقال عمرو حمروش، أمين سر اللجنة، إنه من المنتظر أن تنتهى اللجنة من مناقشة المشروع، نهاية يناير المقبل، موضحاً أن اللجنة تركز على 3 عناصر في التعديلات، هي كيفية الاستفادة من أموال الوقف، وتحقيق التوافق بين وزارة الأوقاف والواقفين، وعدم الإضرار بمصالحهم، وإعادة صياغة وتنظيم الإدارات المسؤولة عن إدارة الأوقاف، ويعطى الوزارة مساحة أوسع للعمل بشرط عدم الإضرار بمصالح الواقفين.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة، في يونيو الماضى، اكتشفوا وجود قصور في قانون الأوقاف يحتاج إلى تعديلات، وطالبوا بضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة عن أموال الوقف لإدارتها بشكل أفضل.