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أهرامات الجيزة تستقبل وفدًا إيطاليًا

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فادي فرنسيس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الوفد الإيطالي المشارك في المنتدى المصري الإيطالي الثاني، الذي اختتم أعماله، السبت، وعقد على مدار 3 أيام تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور مصطفي مدبولي، بزيارة منطقة أهرامات الجيزة.

شارك في الزيارة عدد من ممثلي الشركات الإيطالية، وجوزيف رومانو، رئيس الكونفيدرالية الايطالية للتنمية الاقتصادية، الذي أعرب عن سعادته بهذة الزيارة لأهم وأعرق أثر في العالم، قائلًا: «مصر بلد الأمن والأمان».

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