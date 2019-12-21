شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 3.2 مليار جنيه.. وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ محوري سمالوط وديروط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء عصام سعد إبراهيم، محافظ أسيوط، ورئيس هيئة الطرق والكباري، السبت، معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه وطـوله 29 كم وعرضه 21 مترًا بواقع عدد 2 حارة مـرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـاه.

ويشمل المحور 16 عملًا صناعيًا وتشمل 12 كوبري، منها عدد 3 كباري رئيسية، هي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل- كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي)؛ وعدد 4 عمل صنـاعي (3 بربخ مخرات سيول – 1 نفق) لحل التقـاطعات مع الطـرق الفرعية ومخرات السيول.

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وأكد الوزير أن هذا المشروع سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي (القاهرة- أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط.

كما تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالـوط الحر بمحافظة المنيا والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 مترًا عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجـــــاه. ويشمل عدد 30 كوبري، منها عدد 4 كباري رئيسية، هي (كوبري على الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلى نهر النيل –كوبري على ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي)، وعدد 43 عملًا صنـاعيًا (26 كوبرى – 17 نفقًا) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30 والذي سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق (القاهرة- أسيوط) الصحراوي الغربي، عابرا نهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.

وعلى هامش جولته التفقدية، قال وزير النقل إنه اعتباراً من 2014/6/30 وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترًا لتسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة وبحيث يكون المحور عرضيًا متكاملًا يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبري على النيل فقط، وتم التخطيط لإنشاء عدد (21) محورًا جديدًا على النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة على النيل منذ بدء إنشائها (38 كوبري) ليصل إجمالي الكباري على النيل (59 كوبري).

أضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محاور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجارٍ تنفيذ عدد (8) محاور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان)، بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية التي تضم عدد (6) محاور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبوتيج)، بالإضافة إلى استكمال عدد (2) محور (طما – جرجا).