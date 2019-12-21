شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«المشبّك والشوكولاته».. الأهالي يروّجون لمبادرة «أثاثك دمياطي» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص عدد من أصحاب المحال التجارية ومعارض الأثاث بمحافظة دمياط على تكوين فرق ترتدي «تي شيرتات» تحمل اسم مبادرة «أثاثك دمياطي»، حيث يقفون في مداخل المحافظة من ناحية بورسعيد والمنصورة، ويقدمون لرواد المحافظة من راغبي شراء الأثاث قطع الحلوى والمشبك الدمياطي الشهير وقطع الشوكولاته، إضافة إلى مطبوعات تحمل اسم المحال التجارية المشاركة في المبادرة.

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كانت محافظة دمياط أطلقت حملة موسعة للترويج للأثاث الدمياطي لمواجهة حالة الركود والكساد الذي يواجه مبيعات الأثاث، وعدم وجود فرص لتسويق منتجاتهم.

وقال هاني العوضي، أحد المشاركين في المبادرة: «لا بد من التحرك لتنشيط حركة صناعة الأثاث والتأكيد على ريادة المحافظة لهذه الصناعة وامتلاكها لأمهر الصناع وأجود خامات الأثاث»، لافتا إلى أن المبادرة استعانت ببعض الفنانين والمطربين للترويج للأثاث الدمياطي.

كانت الدكتورة منال ميخائيل، محافظ دمياط، أعلنت انطلاق فعاليات الجمعة البيضاء بالمحافظة «Damietta White Friday» والتي انطلقت فعالياتها، الخميس الماضي، وتستمر حتى 4 يناير، حيث يشتمل على تخفيضات خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على منتجات الأثاث الدمياطى، إضافة إلى التخفيضات التي ستقدمها مجموعة من الفنادق ومحلات الحلويات المشاركة بتلك المبادرة.

مبادرة «أثاثك دمياطي»

«الدمياطه» يروجون لمبادرة «أثاثك دمياطي» بالحلوى والشيكولاته

مبادرة «أثاثك دمياطي»

مبادرة «أثاثك دمياطي»

مبادرة «أثاثك دمياطي»

مبادرة «أثاثك دمياطي»