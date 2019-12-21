شكرا لقرائتكم خبر عن «سعفان» و«الغضبان» يسلّمان 19 متدربًا شهادة تخرج في مجال البترول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 19 متدربًا شهادة تخرج في الدورة التدريبية، التي نظمتها مديرية القوى العاملة ببورسعيد بمجال البترول، في إطار بروتوكول التعاون مع الشركة الفرعونية للبترول، وذلك بالقاعة الكبرى للمركز الثقافي بمدينة بورسعيد بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إنه وفقًا للبروتوكول يتم تدريب خريجي المدارس الثانوية الصناعية، والمعهد الصناعي «شعبة كهرباء، وميكانيكا قوى، وآلات دقيقة، وغاز»، وذلك لمدة أسبوعين، لتأهيلهم لسوق العمل البورسعيدي.

وأشار إلى أن المتدرب يمنح مكافأة مالية قدرها 50 جنيهًا عن كل يوم تدريب، يتم صرفها من خلال الشركة الفرعونية للبترول في نهاية مدة التدريب، ولا تصرف عن أيام تغيب المتدرب عن التدريب، كما تقوم الشركة بنقل المتدربين في أثناء تدريبهم بالشركة، ويتم منح المتدربين في نهاية الدورة شهادة معتمدة من الشركة ومديرية القوى العاملة.