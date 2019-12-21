تأجيل طعن الخارجية على حكم تجديد جواز سفر أيمن نور لـ 21 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، تأجيل نظر الطعن رقم 13393 لسنة 62 قضائية علّيا، المقام من وزارة الخارجية ضد أيمن نور، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري (أول درجة) بتجديد جواز سفره لجلسة 21 مارس.

كان أيمن نور أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بتجديد جواز السفر الخاص به.