في يوم واحد.. ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية و27 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 5254 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1763 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 218 مخالفة السير بدون ترخيص " قيادة وتسيير"، 18 دراجة نارية مخالفة، مخالفة "موقف عشوائي"، 85 مخالفة شروط الترخيص، 27 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

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