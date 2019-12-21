بالصور.. علاء وجمال مبارك في عزاء شقيقة مرتضى منصور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:

تصوير – هاني رجب:

شارك علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في عزاء شقيقة مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية، مساء السبت.

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كما حرص على حضور العزاء: حسن شحاته، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وحافظ أبوسعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنتج جمال العدل.

كما شارك في العزاء عبدالواحد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك السابق، ومحمد أونجم لاعب نادي الزمالك، وفؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد.

وتوفيت مساء الثلاثاء الماضي، شقيقة مرتضى منصور، وأقيمت الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.