محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي:
تصوير - هاني رجب:
شارك الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، في عزاء شقيقة مرتضى منصور، عضو مجلس النواب ورئيس نادي الزمالك، بمسجد الحامدية الشاذلية مساء السبت.
كما شارك في العزاء، عدد من أعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة على رأسهم: مصطفى بكري، وصلاح حسب الله، فضلًا عن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق، والمهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأسبق.
وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على حضور العزاء، وعلى رأسهم: المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، واللواء علاء مقلد.
وتوفيت مساء الثلاثاء الماضي، شقيقة مرتضى منصور، وأقيمت الأربعاء، في المسجد الكبير بقرية بشالوش التابعة لمركز ميت غمر بالدقهلية.
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعال وبكري وشخصيات عامة في عزاء شقيقة مرتضى منصور (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.