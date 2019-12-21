أخبار مصر | "العرابي" يدعو لعقد منتدى عربي لمواجهة انشاء الكيانات السياسية ذات الأجندات الخاصة لدول بعينها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العرابي" يدعو لعقد منتدى عربي لمواجهة انشاء الكيانات السياسية ذات الأجندات الخاصة لدول بعينها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا عدد من منظمات المجتمع المحلية والعربية الى عقد منتدى إسلامي يجمع على نطاق واسع قوى مدنية وإسلامية بارزة للتأكيد على مرجعية منظمة التعاون الاسلامي الكيان الجامع الذي يمثل كل الدول بالتساوي في الحقوق والواجبات والأهداف.

وتم تشكيل امانة لمنتدى دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الاسلامي وحفظ مؤسساته برئاسة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق وعضو البرلمان المصري ومجلس التضامن المصري والعربي برئاسة الدكتور زين السادات والمركز الموريتاني الدولي للدراسات برئاسة السفير محمد الصوفي وتحالف الإعلاميين والحقوقيين الأفارقة والشبكة الدولية للصحفيين العرب والأفارقة.

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ومن جانبه قال السفير محمد العرابي انه تأكيدا لدور منظمات المجتمع المدني عبر ابداء رأيها ومواقفها وجهودها فيما تشهده منطقة الشرق الاوسط والعالم الاسلامي من تحركات ترمي الى تقسيمه وتدمير ما تبقى من مؤسساته الجامعة وقد اتخذت هذه المحاولات أشكالا متعددة آخرها محاولة انشاء كيانات سياسية وإسلامية تخدم اجندات لصالح دول بعينها مما يزيد الانقسام والتشرذم وقد برزت مظاهر ذلك في اعلان عن تجمع سياسي جديد تم فيه تجاهل دول إسلامية رئيسية ومنظمات أصيلة ووازنة ومؤسسات عريقة وهذا دعانا الى التحرك بصفتنا منظمات مجتمع مدني حريصة على تمثيل جميع مكونات العرب والمسلمين في إطار كل الكيانات السياسية الجامعة الى الدعوة لهذا المنتدى.

واكد السفير العرابي انه لكل هذا تم الدعوة الى منتدى إسلامي يجمع القوى المدنية والإسلامية البارزة للتأكيد على مرجعية منظمة التعاون الاسلامي الكيان الجامع لكل الدول.

ومن جانبه قال الدكتور زين السادات رئيس مجلس التضامن المصري العربي الافريقي ان المنتدى الذي يحمل عنوان دور منظمات المجتمع المدني في وحدة العالم الاسلامي وحفظ مكانة مؤسساته سيتم عقده، في الربع الاول من عام ٢٠٢٠