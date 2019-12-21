أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع مع وزير التنمية منظومتي المخلفات الصلبة والطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع مع وزير التنمية منظومتي المخلفات الصلبة والطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية لمتابعة موقف مبادرة حياة كريمة، ومنظومة المخلفات الصلبة، والطرق بالمحافظات.

كان مجلس المحافظين، أكد في اجتماعه الأخير أنه فى إطار تكليفات القيادة السياسية بشأن إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة ووضع تصور متكامل لآليات تنفيذها على مستوى المحافظات، فقد تم التنسيق بين وزارات: التنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والإنتاج الحربى، فضلًا عن الهيئة العربية للتصنيع؛ من أجل إعداد خطة متكاملة لمنظومة إدارة المخلفات تتضمن ثلاث برامج: تطوير البنية التحتية، وتمويل تكاليف التشغيل، والدعم المؤسسي والمجتمعي‪.

