أخبار مصر | "نقل النواب" تناقش أزمة اختلاف منسوب رصيف محطة سوهاج عن القطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نقل النواب" تناقش أزمة اختلاف منسوب رصيف محطة سوهاج عن القطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة النقل بمجلس النواب، النائب هشام عبدالواحد، اجتماع غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عادل شعلان، بشأن توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لإنشاء عدد ثلاثة كبارى أعلى السكة الحديد خط القاهرة الإسكندرية ما بين الكيلو 181 حتى الكيلو 183.

وتناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب ممدوح مقلد، بشأن، إنشاء سلم مشاة لربط شرق السكة الحديد بغربها، ليكون بديلًا عن مزلقان مدينة سوهاج المزمع إغلاقه، وإنشاء خط قطار جديد من محافظة سوهاج القاهرة، وكذلك اختلاف منسوب الرصيف رقم 2 بمحطة سوهاج عن منسوب القطار الأمر الذى يشكل خطورة على حياة المواطنين.

وتعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن فرض 100 جنيه على كل عامل لصكوك الأضحية.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الاستجابة لاستصدار قرار إزالة لمسجد الحاج أحمد إبراهيم في أرض المقر القديمة بمنشية السيد محمود بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

