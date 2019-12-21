أخبار مصر | طلب إحاطة لرئيس الوزراء استنادا لتحقيق "الخليج 365" عن مخطوطات دمنهور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة لرئيس الوزراء استنادا لتحقيق "الخليج 365" عن مخطوطات دمنهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الآثار، بشأن وقائع السرقة والإهمال التي تعرضت لها العديد من كنوز المخطوطات القديمة، مشيرا إلى اختفاء عدد كبٌير من المخطوطات إضافة إلى اختلاف أعداد المخطوطات الموجود بمكتبة دمنهور ورشيد عن الأعداد المقٌيدة بسجلات الحصر.

واستند فؤاد على تحقيق استقصائي للفجر في عددها الماضي تحت عنوان "تاريخنا في مهب الريح"، الذي تناول بعض وقائع السرقة والإهمال التي تعرضت لها العديد من المخطوطات المصرية النادرة والتي تعد من التراث الأثري.

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كما جاء في التحقيق الصحفي للزميل محمد أكرم دياب، أنه تم اختفاء ٣٥٠ مخطوطة نادرة من مكتبة دمنهور القديمة منذ عام ٢٠٠٩ عندما صدر قرارا بهدم المكتبة ونقل المخطوطات إلى مجمع مبارك الثقافي ومنذ ذلك الحين والمخطوطات مختفية.

إضافة إلى وقائع إهمال أخرى رصدها التحقيق في إسكندرية وسوهاج، فقد جاء على لسان مدٌير متحف الفنون الجميلة أن هناك عدد كبير من المخطوطات النادرة المصرية يرجع تاريخها للدولة العثمانٌية مهددة بالخطر فًي مكتبة بلدٌية إسكندرية، والتي لم تجدد منذ نشأتها في عام ١٨٩٢.

وطالب فؤاد بإحالة طلب الإحاطة للجنة الآثار بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوطات الأثرية ومعاقبة المتسببين بالإهمال والسرقة، ووضع خطة معلنه لحصر المسروق منها واستعادته مرة أخرى.