أخبار مصر | كارثة.. أجهزة طبية محجوزة بالجمارك تحولت لمهملات والبرلمان يتدخل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارثة.. أجهزة طبية محجوزة بالجمارك تحولت لمهملات والبرلمان يتدخل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد العماري، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إيناس عبدالحليم، بشأن معاناة الكادر الطبي من قرار عدم تجديد الإجازات لهم حتى إتمام سنتين التكليف.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى مرشد، بشأن أجهزة طبية ومستلزمات طبية محجوزة بجمارك مصر المختلفة تقدر بمليارات الجنيهات، وتم تحويلها الى مهملات وذلك بسبب خلافات جمركية مما يضيع على وزارة الصحة والسكان وعلى مصر مبالغ طائلة.

وتعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين في حالة طلب موظف النقل من محافظة إلى أخرى وضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تراجع دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات نقل وندب العاملين بالدولة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق سعيد حسانين، بشأن وجود خلل في توزيع الموظفين على وزارات الحكومة.