أخبار مصر | وزير النقل: التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: التخطيط لإنشاء 21 محورا جديدا على النيل (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم التخطيط لإنشاء عدد 21 محورا جديدا علي النيل بنسبة تصل إلى 87% من الكباري القائمة علي النيل منذ بدء إنشاؤها "38 كوبري" ليصل إجمالي الكباري علي النيل (59 كوبري).

وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح عدد (7) محور على النيل (تحيا مصر – طلخا الجديد – بنها الجديد – الخطاطبة – بنى مزار – طما – جرجا) وجارى تنفيذ عدد (8) محور (حلوان – عدلى منصور – سمالوط – ديروط – قوص – كلابشة – دراو – بديل خزان أسوان) بالإضافة إلى المرحلة المستقبلية والتى تضم عدد (6) محور ( شبراخيت – سمنود – عمروس – الفشن – منفلوط – أبو تيج) بالإضافة إلى استكمال عدد 2 محور (طما – جرجا ).

جاء ذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في صعيد مصر حيث تابع الوزير يرافقه اللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط ورئيس هيئة الطرق والكباري معدلات تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.7 مليار جنيه وطـوله 29 كم وعرضه 21 مترا بواقع عدد 2 حــــارة مـــرورية بعرض 7.5 متر لكـل اتجاه.

Advertisements

كما يشمل عدد 16 عمل صناعي وتشمل 12 كوبري منها عدد 3 كباري رئيسية وهي (كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل - كوبري علي ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي)؛ وعدد 4 عمل صنـاعي (3 بربخ مخارات سيول – 1 نفق) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة ومخرات السيول.

لافتا إلى أن كوبرى النيل يبلغ طوله 865 متر وسيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي ( القاهرة - أسيوط) بالطريق الزراعي الغربي، عابرا نهر النيل وسكة حديد القاهرة – أسوان جنوب مدينة ديروط.

كما تفقد وزير النقل معدلات تنفيذ محـور سمالوط الحر بمحافظة المنيا والذي يبلغ تكلفته الإجمالية 1.5 مليار جنيه وطـوله 24 كم وعرضه 21 متر عدد 2 حارة مرورية بعرض 7،5 متر لكـل اتجـــــاه.

ويشمل عدد 30 كوبري منها عدد 4 كباري رئيسية وهي ( كوبري علي الطريق الصحراوي الشرقي – كوبري أعلي نهر النيل –كوبري علي ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة أسوان والطريق الزراعي الغربي – كوبري على الطريق الصحراوي الغربي ) وعدد 43 عمل صنـاعي ( 26 كوبرى – 17 نفق) لحل التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـتـرع والمصـارف ومن المخطط الانتهاء منه في 2020/6/30 والذي سيساهم في ربط الطريق الصحراوي الشرقي بطريق ( القاهرة - أسيوط) الصحراوي الغربي عابرا لنهر النيل والطريق الزراعي الغربي (القاهرة – أسوان) شمال مدينة سمالوط.