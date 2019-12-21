أخبار مصر | نكشف عن موعد افتتاح متحف الغردقة بعد انتهاء جولة وزير الآثار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف عن موعد افتتاح متحف الغردقة بعد انتهاء جولة وزير الآثار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، صباح اليوم السبت، متحف الغردقة الأثري، وذلك في إطار وضع اللمسات الأخيرة لتحديد موعد افتتاحه.

ورافق وزير الآثار في جولته اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والمهندس وعد الله أبو العلا رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية ومشروعات الآثار والمتاحف.

وعملت الخليج 365 من مصادر لها داخل وزارة الآثار أن افتتاح متحف الغردقة سيتم تأجيله إلى بدايات عام 2020، وذلك بسبب أعمال رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمتحف والتي لا زالت مستمرة، وأكد المصدر أن افتتاح المتحف سيكون في الربع الأول من العام القادم بعد أن كان مقرر افتتاحه نهاية 2019.

وخلال الجولة وجه الدكتور خالد العناني وزير الآثار بإجراء بعض التعديلات في الخدمات المقدمة للزوار داخل المتحف ورفع كفاءتها.

ويعد متحف الغردقة أحد أبرز المشروعات، التي تنفذها وزارة الآثار لأول مرة، بالشراكة مع القطاع الخاص، الذي قام بتوفير مبني المتحف بالتشطيبات اللازمة، وفقًا لاشتراطات الوزارة، والتي ستتولي وحدها عملية الإدارة والإشراف، وسيناريو العرض المتحفي لمتحف الغردقة يعمل على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، حيث يقدم صفة الجمال بشكل أعمق وبصورة أكثر تفصيلًا، وكذلك يعرض للأدوات التي استخدمها المصري القديم في حياته اليومية، كالزينة والطبخ.