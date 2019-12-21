أخبار مصر | غدًا.. "ثقافة النواب" تناقش الأفلام والمشاهد غير اللائقة بالتليفزيون

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب سعد الجمال، بشـأن عدم احتواء الشباب في قصور الثقافة ومكتبات الطفل، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن دور وزارة الثقافة في المجتمع المصري في ظل وجود هجمات شرسة على مؤسسات الدولة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد حساسين بشأن دور النشر التي تطبع كتبًا داعشية تحوي مناهج تحض على الكراهية.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن ارتفاع عدد الأفلام والمشاهد غير اللائقة بالتليفزيون ودور العرض السينمائي ومواقع التواصل الاجتماعي، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سليم عسكر، بشأن بث الأفلام التي تصدر العنف وتتسبب في انتشار البلطجة والإرهاب بمختلف الأعمال السينمائية والدرامية.