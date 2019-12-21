أخبار مصر | غدا.. النواب يناقش أزمة فرض 100 جنيه على العمال لصكوك الأضحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. النواب يناقش أزمة فرض 100 جنيه على العمال لصكوك الأضحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعظيم، بشأن فرض 100 جنيه على كل عامل لصكوك الأضحية.

وتناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم الاستجابة لاستصدار قرار إزالة لمسجد الحاج أحمد إبراهيم في أرض المقر القديمة بمنشية السيد محمود بمدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

ويصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، على 3 مشروعات قوانين بشكل نهائي ومنهم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.