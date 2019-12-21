أخبار مصر | غدًا.. "تعليم النواب" تناقش اتفاقية مساعدة بين مصر وأمريكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "تعليم النواب" تناقش اتفاقية مساعدة بين مصر وأمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي هاشم، اجتماعا غدًا الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة إنجي مراد وستين نائبًا آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.

وتناقش اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.