أخبار مصر | مفاجأة.. "زراعة النواب" تناقش أزمة وجود ميكروبات بأسماك البلطي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. "زراعة النواب" تناقش أزمة وجود ميكروبات بأسماك البلطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وتناقش اللجنة، سبل إستراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد حبيب، بشأن عدم تثبيت 300 طبيب بيطري من العاملين على حساب الصناديق الخاصة رغم قيامهم بالعمل واحتياج الدولة إلى تعيين أطباء بيطريين، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة فايقة فهيم، بشأن المطالبة بشن حملات مكثفة على مجازر اللحوم والدواجن حفاظا على الصحة العامة.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن التصريحات الصادرة من لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين بوجود ميكروبات بأسماك البلطي ناتجة عن الاعتماد في تغذية مزارع الأسماك على مخلفات الدواجن دون وجود رقابة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى ملك، بشأن التحديات التي تهدد قطاع الثروة الحيوانية بسبب غياب الرقابة وضعف الأداء وانتشار الأمراض، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالكريم زكريا، بشأن تدهور مزرعة الثروة الحيوانية بمنطقة الحمام مركز أبنوب محافظة أسيوط.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالحكيم مسعود، بشأن اقتطاع جزء من محيط الجمعية الزراعية لإقامة وحدة بيطرية بقرية البرج مركز ناصر بمحافظة بنى سويف.