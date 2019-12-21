أخبار مصر | "صناعة النواب" تناقش أزمات العبوات الزجاجية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناعة النواب" تناقش أزمات العبوات الزجاجية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس فرج عامر، اجتماعا غدًا الأحد، للاستماع بشأن ما تعانيه صناعة العبوات الزجاجية من ارتفاع سعر الغاز كمدخل إنتاجي مهم وأساسي لتلك الصناعة مقارنة بسعره في الدول المنافسة مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتنا التنافسية ومن نمو الصادرات وإجراء التوسعات المطلوبة في تلك الصناعة ذات الصفة التصديرية والتي تستوعب الكثير من العمالة، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمان من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.