أخبار مصر | غدا.. القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة خلل توزيع الموظفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. القوى العاملة بالنواب تناقش أزمة خلل توزيع الموظفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماعا غدًا الأحد، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب اللواء سعيد طعيمة، بشأن معاناة الموظفين في حالة طلب موظف النقل من محافظة إلى أخرى وضرورة استغناء المصلحة المراد النقل منها عن الدرجة المالية.

وتناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن تراجع دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في التعامل مع الدرجات الوظيفية وحالات نقل وندب العاملين بالدولة.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق سعيد حسانين، بشأن وجود خلل في توزيع الموظفين على وزارات الحكومة.