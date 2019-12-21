أخبار مصر | "النواب" يناقش مُقترح الاستفادة من أبناء القوات المسلحة المُحالين للمعاش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النواب" يناقش مُقترح الاستفادة من أبناء القوات المسلحة المُحالين للمعاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كما تناقش اللجنة، الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ومناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب ياسين عبدالصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية، ومناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب محمد أبو السعود، بشأن الباعة الجائلين وتنظيم الأسواق الخاصة بهم.
وتناقش اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال الاعتماد المالي الخاص بإنشاء نادي غرب البلد بمدينة أسيوط – محافظة أسيوط، وآخر حول توفير 25% من إجمالي المبلغ المخصص لتجديد حمام السباحة بنادي الشبان المسلمين– مدينة أسيوط – محافظة أسيوط، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن تحصيل قيمة مخالفات المحاجر بمحافظة المنيا.
كما تناقش اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن إنشاء مصنع للورق خلف مصنع السكر بمدينة نجع حمادي – محافظة قنا، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخصيص أراضٍ بمساحات صغيرة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب وصغار المستثمرين، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال كوش، بشأن إنشاء مصنع بقرية ميت الحديثة مركز بنها– محافظة القليوبية، وكذلك مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب حمدي عبدالوهاب، بشأن إنشاء منطقة صناعية على مساحة الأرض التي تبلغ مساحتها مليون و200 ألف متر غرب المنطقة الصناعية بمدينة 15 مايو – محافظة القاهرة.
كما تناقش اللجنة، الاقتراحان برغبة المقدمان من النائبين: أحمد الشريف، أحمد خليل خير الله، بشأن تسليم الأراضي التي تم تخصيصها للقرى التابعة لشركة مريوط الزراعية، وتحديد أسعار تقنين أراضي وضع اليد – محافظة الإسكندرية، وآخر حول إنشاء مركز معلومات (الإنتاج الحربي) لكل محافظة لتسهيل إجراء الخدمات الخاصة بالبطاقات التموينية للمواطنين، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد همام، بشأن إزالة العشوائيات داخل مدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.