أخبار مصر | "خارجية النواب" تناقش جهود "الأوقاف" الدولية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خارجية النواب" تناقش جهود "الأوقاف" الدولية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، اجتماع غدًا الأحد، لمناقشة الجهود الدولية لوزارة الأوقاف في ضوء مستجدات العصر الراهن، بحضور الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، وثلاثة مشروعات قوانين مُقدمة من النواب "الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني والدكتـور محمـد فؤاد و85 عضوًا آخـــرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع.

