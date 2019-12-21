أخبار مصر | رئيس "اقتصادية النواب": خروج مصر من ترتيب الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب يؤثر على الاستثمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية النواب": خروج مصر من ترتيب الدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب يؤثر على الاستثمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن التقرير الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات، حول نجاح مصر في الخروج من الترتيب السنوي للدول الأكثر تأثرًا بالإرهاب في العالم، يعكس مدى حنكة الدولة المصرية ونجاح خطتها الإستراتيجية الأمنية على كافة الأصعدة في مجابهة الإرهابيين.

وأضاف في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن تقرير مركز "السلام والاقتصاد" العالمي للدراسات يعد بمثابة شهادة دولية بأن مناخ الاستثمار في مصر آمن، مُؤكدًا أن هناك عوامل كثيرة ثابتة تؤثر على حركة الاقتصاد والاستثمار بأي دولة حول العالم أهمها القوانين والتشريعات التي تساهم في مرونة حركة الاستثمار، بالإضافة إلى سرعة الإجراءات الحكومية التي توفرها أمام المُستثمرين، وكذلك توافر سبل وآليات التقاضي لفض النزاعات وانتقال الأموال، مُذكرًا أن الاستثمار بشكل عام يحتاج لبيئة مُستقرة وآمنة وتلك العوامل مُتوافر في مصر الآن.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن مُؤشرات تحسن الأوضاع الأمنية في مصر سيكون لها تأثير إيجابي وفعال على البورصة ونشاط قطاع السياحة الذي يعد أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.

ووفقًا لتقرير الصادر عن مركز "السلام والاقتصاد" العالمي، فإن مصر شهدت تقدمًا ملحوظًا في مكافحة الإرهاب في عام 2018، إذ خرجت من نطاق أكثر 10 دول مُتأثرة بالنشاط الإرهابي.

وأرجع المؤشر الصادر عن المركز، انخفاض معدلات القتلى في مصر جراء الحوادث الإرهابية إلى جهود الجيش المصري في مواجهة هذه الظاهرة، إذ نجحت الأجهزة الأمنية في خفض الضحايا خلال العام الماضي بنسبة وصلت إلى 90% مقارنة بعام 2017.