أخبار مصر | غدا.. فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للبيطريين

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وأوضح أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية.
وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومي، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن سيرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب في الترشح عليه".
وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، لفت إلى ضرورة إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله بأيا من القطاعين.
وأشار إلى أن الشئون القانونية بالنقابة، ستراجع كافة طلبات الترشح فى نهاية الفترة المُحددة، ثم يوقع عليها أعضاء لجنة الطلبات، وفى أخر كل يوم عمل سيتم إعداد تقرير شامل بأسماء كافة المترشحين، على جميع المقاعد، موضحا أنه بعد إنتهاء مدة تلقى طلبات الترشح، يستمر تلقى الطلبات المرسلة عن طريق البريد لمدة 3 أيام عمل، لا يتخللهم أيام إجازة، يعقبها عمل كشف نهائى بأسماء كافة المرشحين على كافة المناصب، لتقديمها لمجلس النقابة العامة، بناءا على المادة 36 من نص قانون النقابة، ويتم عقد جلسة طارئة لنظر الكشوف، وتشكيل اللجنة العليا للإشراف على عمليات التصويت بالانتخابات.