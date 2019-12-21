أخبار مصر | غدا.. فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للبيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. فتح باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي للبيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أشرف قاسم، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، إن غدا الأحد، تبدأ اللجنة تلقي طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفي، على منصب النقيب العام، أو عضوية مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، وذلك من العاشرة صباحا، وحتى الساعة 4 عصرا، لمدة 10 أيام متصلة، بما فيهم أيام الجمعة والسبت.

وأوضح أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية.