مصر | المتهم بقتل زوجته بالدويقة: رفضت الصُلح فتخلصت منها.. (تفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهم بقتل زوجته بالدويقة: رفضت الصُلح فتخلصت منها.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وبها جرح طعني في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسم أسفرت عن نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة.
واعترف المتهم أنه دائم الخلاف مع زوجته، وأن آخر مره تركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتها، ثم فوجى بها تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضده، لحبسه، وأنه أرسل وسطاء للصلح ولكنها رفضت.
وأكد أنه يوم الواقعة ذهب إلى منزل والدها لمصالحتها، وإعادتها للمنزل، ولكنها رفضت، وهددته بحبسه، فثار غضبه وطعنها عدة طعنات من سلاح أبيض كان في بحوزته.
وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وامرت النيابة باستدعاء أسرة المجنى عليها لسماع أقوالهم فى الواقعة.
وكان رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي بلاغا من المستشفى، بوصول "نجلاء. م" ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بجرج نافذ، وانتقل رجال المباحث، لمكان الواقعة.
وعقب تقينين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.