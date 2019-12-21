مصر | المتهم بقتل زوجته بالدويقة: رفضت الصُلح فتخلصت منها.. (تفاصيل)

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وبها جرح طعني في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسم أسفرت عن نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة.

واعترف المتهم أنه دائم الخلاف مع زوجته، وأن آخر مره تركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتها، ثم فوجى بها تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضده، لحبسه، وأنه أرسل وسطاء للصلح ولكنها رفضت.

وأكد أنه يوم الواقعة ذهب إلى منزل والدها لمصالحتها، وإعادتها للمنزل، ولكنها رفضت، وهددته بحبسه، فثار غضبه وطعنها عدة طعنات من سلاح أبيض كان في بحوزته.

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