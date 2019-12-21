أخبار مصر

مصر | المتهم بقتل زوجته بالدويقة: رفضت الصُلح فتخلصت منها.. (تفاصيل)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتهم بقتل زوجته بالدويقة: رفضت الصُلح فتخلصت منها.. (تفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجري نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار هادي عزب، المحامي العام للنيابات، معاينة تصويرية للمتهم بقتل زوجته داخل منزل عائلتها بسبب خلافات عائلية بمنطقة الدويقة بمنشأة ناصر.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليها أنها في العقد الثالث من العمر وبها جرح طعني في الرقبة وطعنات متفرقة في الجسم أسفرت عن نزيف دموي غزير تسبب في الوفاة.

واعترف المتهم أنه دائم الخلاف مع زوجته، وأن آخر مره تركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتها، ثم فوجى بها تقيم دعوى تبديد منقولات الزوجية ضده، لحبسه، وأنه أرسل وسطاء للصلح ولكنها رفضت.

وأكد أنه يوم الواقعة ذهب إلى منزل والدها لمصالحتها، وإعادتها للمنزل، ولكنها رفضت، وهددته بحبسه، فثار غضبه وطعنها عدة طعنات من سلاح أبيض كان في بحوزته.

Advertisements

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتشريح جثة المجنى عليها لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن، وامرت النيابة باستدعاء أسرة المجنى عليها لسماع أقوالهم فى الواقعة.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تلقي بلاغا من المستشفى، بوصول "نجلاء. م" ربة منزل، جثة هامدة إثر إصابتها بجرج نافذ، وانتقل رجال المباحث، لمكان الواقعة.


وعقب تقينين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أيدها واعترف بارتكاب الواقعة. 


تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا