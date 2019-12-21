شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب ومحافظ المنوفية يفتتحان منشآت رياضية ويتفقدان مركز شباب منوف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، ملعب سباعى وصالة ألعاب رياضية للجودو والمصارعة والكاراتيه بنادى مليج الرياضى التابع لمركز ومدينة شبين الكوم، حيث أزاح المحافظ والوزير اللوحة التذكارية للنادى، وقدم فريق الجودو والمصارعة والكاراتيه بالنادى بعض العروض الرياضية.

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وجرى تصميم الملعب وصالة الألعاب بنادى مليج الرياضى طبقا للمواصفات الفنية والعالمية وبلغت التكلفة الإجمالية ما يقرب من 2 مليون و103 ألف جنيه، كما افتتح وزير الشباب ومحافظ المنوفية المبنى الإدارى لمركز شباب كفر شنوان على مساحة 131 مترمربع وبتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه.

وعقب ذلك تفقد المحافظ والوزير مركز شباب مدينة منوف للوقوف على الحالة العامة للمركز، ووجه الوزير بعمل الصيانة اللازمة للمركز ورفع كفاءة دورات المياة وتعظيم موارده لتقديم الخدمات بشكل أفضل وكذا شدد على العاملين بحسن إدارة المركز وتنظيم العمل والمتابعة، كماوجه رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب بالنزول مرة أخرى للمتابعة والتأكد من تلافى السلبيات ورفع كفاءة المركز.

من جهته، أصدر محافظ المنوفية تعليماته لرئيس مدينة منوف بإزالة الإشغالات المحيطة بالمركز والمتابعة المستمرة بالتنسيق مع مجلس إدارة المركز لتذليل العقبات والحفاظ على الشكل الحضارى لمركز الشباب.

وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب ومبنى إدارى بمليج وكفر شنوان في المنوفية

وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب ومبنى إدارى بمليج وكفر شنوان في المنوفية

وزير الشباب والرياضة ومحافظ المنوفية يفتتحان صالة ألعاب وملعب ومبنى إدارى بمليج وكفر شنوان في المنوفية