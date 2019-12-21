شكرا لقرائتكم خبر عن «الخشت»: جزء من الشعب يسئ للكل.. ولا يمكن الحكم على شخص من «هفوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن سلوك جزء من الشعب يسيئ إلى كل الشعب، موضحًا أن «الحكم على الشخص يكون حكمًا عامًا على الشخص كله لمجرد تصرف عارض أو هفوة أو صفة سلبية جزئية فيه! هكذا يفكر معظمنا! وهذا هو واقع الأغلبية في الحكم على الأشياء أو الظواهر أو الأشخاص!».

أضاف «الخشت» عبر صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك»، السبت: «لكن لا بد من التنبه أن الانتقال من (الجزء) إلى إصدار الحكم على (الكل) خطأ جوهري في طريقة استدلال العقل على النتائج من المقدمات. والانتقال من الحكم على (حالة جزئية أو سلوك فردي) للتعميم على (الوضع العام) عمى في القدرة على التمييز».

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن «الحكم على الأشياء يجب أن يكون من مجموع عناصرها وليس من عنصر واحد»، مضيفًا: «هذه بديهيات، لكننا للأسف نضطر أحيانا لتوضيح الواضح! ولذلك لابد من تطوير العقل المصري».