شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب الوادي» تفوز بالمركز الثاني في مسابقة التحول الرقمي بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فوز الجامعة بالمركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية في مسابقة التحول الرقمي.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بمركز الجامعة في المسابقة، بالتزامن مع اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي، قائلًا: «هذا ما نهجته الجامعة في سياستها نحو تقديم مختلف الخدمات لمنتسبي الجامعة والمجتمع المحيط والاتجاه نحو نهج سياسة جامعة بلا أوراق».

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فيما قال الدكتور محمد عمران، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، إن المسابقة تضمنت 7 معايير تقيس قدرة الجامعة على تقديم الخدمات بصورة رقمية، منها بوابات الخدمة الإلكترونية ونظم المعلومات الإدارية والبنية التحتية التكنولوجية والتشغيل والإدارة والتدريب والاختبارات وميكنة المكتبات والتنافسية والقدرة المؤسسية.

وأشار «عمران» إلى أن رئيس الجامعة قدم الشكر لجميع فرق العمل القائمين على تطوير الجامعة نحو التحول الرقمي.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن نتائج مسابقة أفضل جامعة للعام الدراسي الحالي في التحول الرقمي، وجاءت جامعة المنصورة في المركز الأول من المسابقة.