شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك سفاجا تضبط 8 محاولات تهريب شيش إلكترونية ومستحضرات تجميل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا من ضبط 8 محاولات تهرب جمركي لكمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا، تم ضبط بندقية تعمل بضغط الهواء و7 مطاوي و796 عبوة متنوعة لمستحضرات التجميل و79 كيلو من عسل السدر وكمية من الشيش الإلكترونية والأدوية والساعات مخبأة في أماكن يصعب الوصول إليها داخل الأمتعة الشخصية لـ8 ركاب.

وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 413 ألف و191 جنيه، وقرر أحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير 8 محاضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات.