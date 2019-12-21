شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يشكل لجنة لمتابعة المستشفيات المركزية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تشكيل لجنة للمتابعة المستمرة للمستشفيات المركزية بدائرة المحافظة، لتقوم بإعداد التقارير الميدانية الفنية التي تتضمن مراجعة شاملة للسلامة الإنشائية، وتوافر الحماية المدنية، ومستوى التجهيزات الطبية المتوافرة، وحصر احتياجاتها ومتطلبات التطوير ودعم مستوى الخدمة، ورصد المعوقات والتحديات التي تواجه جهود تقديم خدمة صحية مميزة، والإجراءات المنفذة حيالها أو المطلوب اتخاذها للتواصل المباشر مع الجهات المعنية لتوفيرها، بجانب معاينة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها في القطاع للإنتهاء منها وسرعة دخولها الخدمة.

وقال المحافظ إنه سيتابع أعمال اللجنة بنفسه، والتي أسند رئاستها للدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، وعضوية مدير الطب العلاجي، ومهندسين مدنيين وكهروميكانيك، والمتابعة، والتفتيش المالي والإداري، وكل من تراه اللجنة في حاجة له، مشددا على أنه سيتابع ميدانيًا كل مكونات ومنشآت القطاع الصحي بالقرى والمدن من منطلق أن القطاع أولوية ملحة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بأن تكون الخدمات الحيوية في مقدمة الأولويات لتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا.

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جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لعدد من المرافق الخدمية بمركز ومدينة أهناسيا، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين عن قرب، ضمن برنامجه الميداني الذي يتضمن القيام بجولات ميدانية متكررة للوقوف على أرض الواقع على الموقف الخدمي ومتطلبات تحسينه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتابع المحافظ مستوى الخدمة المقدمة بمبنى المركز الصحى الحضري الذي يتم تقديم الخدمة الصحية به لحين انتهاء مشروع التطوير للمستشفى المركزي الأساسي، حيث اطمأن على سير العمل وانتظام الأطباء وأطقم التمريض، وأن المواطنين يتلقون الخدمة الطبية والعلاجية، مؤكدُا للمواطنين أن مشروع التطوير سينقل الخدمة الصحية بمركز إهناسيا نقلة متميزة، وأن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل دعم احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمنظومة الخدمات والمرافق.

وتفقد المحافظ مستشفى اهناسيا المركزى الذي يشهد أعمال تطوير شامل (إنشاء وتجهيز جديد)، حيث ناقش الموقف التنفيذي للمشروع، متسفسرًا من مقاول التنفيذ عما إذا كانت توجد معوقات أمامه من عدمه لسرعة تذليلها، مطالبًا بأن يكون تشغيل المستشفى في مارس المقبل، قائلا: «المستشفى أهمية قصوى للمواطن باهناسيا، والدولة عملت اللى عليها وفرت الاعتمادات المالية اللازمة، والصحة دربت الأطباء، ووفرت التجهيزات، الباقي كدة عليكم انتم».

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف يتفقد عدد من المرافق الخدمية بمركز ومدينة أهناسيا