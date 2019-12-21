شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يجري حركة تنقلات بالمحليات.. تصعيد الشباب وتغيير 14 قيادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، السبت، حركة محليات بين 14 من قيادة بالمحليات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بالقرار رقم 552 لسنة 2019 في أول حركة يجريها منذ توليه المسؤولية.

وتميزت الحركة الجديدة بتصعيد الشباب لأول مرة لتولى مناصب قيادية بالمدن والمراكز.

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وقرر محافظ الدقهلية نقل كل من: أحمد عبدالسميع مصطفى مقبل من رئيس حي غرب المنصورة، إلى ديوان عام المحافظة، وحسام لبيب محمد خميس، من رئيس مركز ومدينة بلقاس، إلى رئيس حي غرب المنصورة، وحسام عبداللطيف محمود من رئيس حي شرق المنصورة، إلى مدير عام الإدارة العامة للمجلس واللجان بالمحافظة، والمرسى عبدالعظيم فتوح هيكل من رئيس مركز ومدينة المطرية، إلى رئيس حي شرق المنصورة، ومحمد محمد كمال حمص من سكرتير مركز ومدينة المطرية، إلى قائم بعمل رئيس مركز ومدينة المطرية، وريحاب محمود المزين، من رئيس مدينة محلة دمنة، إلى رئيس مركز ومدينة أجا، وتم اختيار أحمد محمد سعد النادي من شباب الفريق العمل المعاون للمحافظ إلى نائب رئيس مركز ومدينة أجا.

وقرر المحافظ نقل محمود إسماعيل عبدالشافي، من نائب رئيس مدينة محلة دمنة، إلى قائم بعمل رئيس مدينة محلة دمنة، ومتولى عبدالعال متولی، رئيس مركز ومدينة أجا، إلى رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وعمرو سمير عبدالعاطي محمد، من نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، ومن شباب فريق العمل المعاون للمحافظ إلى قائم بعمل رئيس مركز ومدينة بلقاس، وجهاد مصباح إبراهيم، من نائب رئيس مدينة جمصة إلى نائب رئيس مركز ومدينة بلقاس، وذكريات صبري عبدالحميد، نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر، إلى قائم بعمل رئيس مركز ومدينة منية النصر، ومحسن طه محمود السيد مدير عام الإدارة العامة للجان والمجالس، إلى رئيس مركز ومدينة الجمالية، ورحاب عوض السيد هلهول نائب رئيس مركز ومدينة بني عيد إلى نائب رئيس مدينة جمصة

وأكد المحافظ على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل فيما يخصه ويعمل به، اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك.