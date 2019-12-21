شكرا لقرائتكم خبر عن «الإصلاح الزراعي» تبدأ خطوات التوسع في الزراعة النظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسن الفولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، إنه يجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية لعدد 250 منفذ، يوفر 500 فرصة عمل على الأقل، ضمن خطة طموحة لتدريب 700 شاب وشابة من أبناء المنتفعين لتشغيلهم بمنظومة مشروع الزراعة النظيفة والتوسع فيها خلال السنوات المقبلة.

وأضاف «الفولي»، في تصريحات صحفية، السبت، أن هيئة الإصلاح الزراعي تخطط نحو التحول للزراعة النظيفة للزمام المنزرع بأراضي الإصلاح الزراعي لتصل إلى 50% للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعي أنه من خلال مشروع الزراعة النظيفة تم تنفيذ عدد من الخطوات لتحقيق ذلك، منها إنشاء 70 حقل إرشادي، وتنفيذ ندوات إرشادية للزراعة نظيفة، وترشيح 70 شاب وشابة للتدريب على الزراعة النظيفة وخلق فرص عمل، وتحول 25% من الزمام والتركيب المحصولي إلى الزراعة النظيفة.

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ولفت «الفولي»، إلى أنه يتم توفير التقاوي للأذرة الصفراء بالتعاقد مع الجمعية العامة لضمان تسويق المنتج، والمنتج يدخل إلى المجففات لخروج الأذرة، ثم يتبعها وحدة غربلة وتعبئة للتصنيع بديلاً للاستيراد، وبقيمة بروتين عالية لوجود الجنين بالأذرة وعدم فصله.

وأكد أنه يجري حاليًا الانتهاء من إنشاء 5 مجففات لمحصول الذرة الشامية لتقليل الاستيراد وتقليل التكلفة الاقتصادية لتصنيع الاعلاف وتقليل الفاقد خلال مراحل النقل والتخزين، وإنشاء صومعة لتخزين الحبوب استكمالا لمنظومة عمل المجففات.

وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعي أنه يجري الإعداد لتفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية بالتسويق التعاوني من خلال الجمعية العامة والجمعيات المحلية، وادراج الإصلاح الزراعي في جميع الحملات القومية من خلال مركز البحوث الزراعية.

وأشار «الفولي» إلى نجاح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في الحصول على منحة مجانية من خلال الوزارة، وعن طريق وزارة الإنتاج الحربي (مصنع حلوان لمحركات الديزل) بصناعة مصرية 100%، وذلك لإنشاء مجففات للذرة الشامية، وتم تجربة لأحد المجففات ونجحت التجربة، وهو صناعة مصرية مما يوفر مبلغ من 3-4 مليون مصري قيمة شرائها من الخارج، مما يوفر معه العملة الأجنبية لتجفيف الأذرة.

وأوضح أن منظومة التجفيف للذرة تستهدف القضاء على الفطريات السامة الموجودة بالحبوب للمساهمة في رفع كفاءة الإنتاج حيواني والداجني وذلك بتوفير كميات العلف المناسبة للتغذية طوال العام، والحد من استيراد الذرة الصفراء من الخارج، وإنتاج تقاوي محسنة لسد الفجوة في إنتاج الكميات المطلوبة للمساحة الزراعية، مشيرًا إلى إمكانية تصنيع مجففات معدنية بسعة مختلفة لتناسب جميع المساحات الزراعية وتشجيع التصنيع المحلي للحد من استيراد المجففات من الخارج وأيضًا توفير العملة الأجنبية، وإمكانية تصدير المجففات إلى الدول الأفريقية والعربية.