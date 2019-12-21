شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار ومحافظ البحر الأحمر يحددان للشركة المنفذة لمتحف الغردقة موعد افتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث الدكتور خالد عناني، وزير الآثار، مع اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم، السبت، سرعة الانتهاء من الأعمال بمتحف الغردقة حتى يتم افتتاحه في القريب العاجل، حيث تمت مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال وبحث المعوقات التي تواجه أعمال التطوير بمحيط المتحف.

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وخلال الاجتماع، الذي عقد بديوان عام المحافظة، أصدر المحافظ تعليماته للدكتورة يسرا عطية، نائب المحافظ، بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف والمحيط الخارجي قبل منتصف الشهر القادم.

وفي ذات السياق، أصدر المحافظ والوزير تعليماتهما للشركة المنفذة للمشروع بضرورة وضع لوحات إعلانية ودعائية خارج المتحف تتضمن القطع المعروضة بالداخل مع وجود خلفيات لمدن المحافظة الساحلية، ما يساهم في الترويج للسياحة الثقافية والترفيهية في آن واحد.

وفي نهاية الاجتماع أكد المحافظ والوزير على الشركة المنفذة، والجهات المعنية بالمحافظة بأن يتم افتتاح المتحف ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة في النصف الثاني من شهر يناير القادم.