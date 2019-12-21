شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والي: ارتفاع موازنة بنك ناصر إلى 26.4 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، على مشروع الموازنة التخطيطية للبنك للعام المالى 2020/2021، بمبلغ 26.4 مليار جنيه مقابل مبلغ 25.1 مليار جنيه ربط العام المالى 2019/2020 بزيادة قدرها 1.3مليار جنيه وبنسبة زيادة 5%.

وأكدت والي أن الأهداف الاسترتيجية التي تم وضع مشروع موازنة البنك لتحقيقها هي أن يكون البنك أحد الأدوات الفعالة في سبيل توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين بمنح المساعدات والإعانات وزيادة منح القروض الاجتماعية الحسنة وتعظيم موارد البنك لخدمة هذه الأغراض، وقد قدر بمشروع موازنة البنك مبلغ 100مليون جنيه مساعدات للمواطنين ومبلغ 400 مليون جنيه للقروض الاجتماعية الحسنة دون عائد.

وقال الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والعضو المنتدب، إن الاستثمارات طويلة الأجل المستهدف تحقيقها تقدر بمبلغ 10مليارات جنيه تشمل جميع التمويلات التي يقدمها البنك لعملائه في مجالات الإسكان وتمويل شراء سيارات والعمليات الاستثمارية وتأثيث شقق الزوجية والعمليات الإنتاجية والمساهمة في تأسيس الشركات بما يعود على الاقتصاد القومى والمجتمع بالنفع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.