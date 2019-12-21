شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال الملكة ميرت آمون يتصدر معروضات متحف الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استبدل مسؤولو العرض المتحفي لوحة الملك تحتمس الثالث بتمثال المكلة ميريت آمون، آلهة الجمال، لتتصدر المعروضات الأثرية بمتحف الغردقة، لتتم رؤيتها من مختلف الجوانب.

وتنفرد «المصري اليوم» بنشر صورة الملكلة ميرت آمون في صدارة المعروضات الأثرية بمتحف الغردقة، وذلك في أول شراكة مع القطاع الخاص لإقامة متحف للآثار بنظام تقاسم عائد الزيارة، وتتولى وزارة الآثار وحدها، عملية الإدارة والإشراف على المتحف، ويحوي المتحف نظم إضاءة حديثة، ونظام تأمين يراعي كافة الاشتراطات، وهو مجهز بأحدث الكاميرات وأجهزة الإنذار.

ويعمل المتحف على إبراز جمال القطع المعروضة داخلها، وصُمم وفقا للمعايير العالمية للمتاحف، وسيعمل سيناريو العرض به على إظهار الجمال والرفاهية في الحضارة المصرية عبر العصور، وسيتم عرض قطع تجسد وسائل الراحة في المنازل، وأثاثها وأدوات الزينة، التي استخدمها المصري القديم، من زينة شعر وملابس وكريمات وعطور وإكسسوارات، كما يتضمن العرض المتحفي، المظاهر الرياضية كالصيد النيلي والبري، إلى جانب الآلات الموسيقية، وصور من حفلات بها رقص وعزف، بداية من العصر الفرعوني، حتى العصور الحديثة، وتنفيذ برنامج يومي خاص، للأنشطة الثقافية التي ستقام بالمنطقة الترفيهية المحيطة بمبنى المتحف.